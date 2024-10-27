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Россия начнет представлять Белоруссию во Всемирном банке

ТАСС: Россия будет представлять Белоруссию во Всемирном банке

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Wikimedia Commons

Россия с ноября начнет представлять интересы Белоруссии во Всемирном банке (ВБ). Об этом сообщил ТАСС исполнительный директор от России в ВБ Роман Маршавин.

До сих пор Белоруссию представляла в банке турецко-бельгийская дирекция, отметило агентство, но по инициативе властей республики ситуация изменилась.

Российская дирекция во Всемирном банке представляет также с 2014 года интересы Сирии.

В октябре Всемирный банк скорректировал в сторону повышения прогноз роста ВВП России на ближайшие годы. Согласно обновленному экономическому прогнозу для развивающихся стран Европы и Центральной Азии, российская экономика вырастет на 3,2% в 2024 году и на 1,6% в 2025 году. Это на 0,3 и 0,2 процентных пункта выше июньских оценок соответственно.

Также ВБ сохранил прогноз роста ВВП России на 2026 год на уровне 1,1%. При этом эксперты организации ожидают замедления темпов экономического роста в текущем году по сравнению с 2023 годом (3,6%).

Ранее президент России Владимир Путин назвал естественным изменение ситуации в мировой экономике.

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