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Маск впервые прокомментировал информацию о том, что он начал свой бизнес в США незаконно

Маск отреагировал на утверждения о том, что он нелегально начал бизнес в США

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Grzegorz Wajda/Global Look Press

Американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск в социальной сети X впервые прокомментировал информацию о том, что он начал свой бизнес в США нелегально.

26 октября газета Washington Post сообщила, что предприниматель приехал в Пало-Алто в 1995 году для обучения в Стэнфордском университете, однако так и не поступил на курсы, вместо этого он стал работать над своим стартапом. Издание утверждало, что из-за того, что Маск не поступил, у него не было законных оснований оставаться на территории США. Комментируя ситуацию, президент страны Джо Байден во время мероприятия в Пенсильвании заявил, что «богатейший человек в мире оказался нелегалом».

«Вот теперь его заботят мигранты», — написал Маск, комментируя слова главы Белого дома о своей нелегальной работе.

30 сентября бизнесмен заявил, что неконтролируемый поток мигрантов стал причиной стремительного роста цен в Соединенных Штатах. Он отметил, что правительство предоставляет миллионам нелегалов деньги на жилье за счет налогов граждан США, что приводит к росту цен.

Ранее Маск поддержал Орбана в том, что миграция «разорвет Евросоюз на части».

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