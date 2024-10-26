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«Большая семерка» решила усилить санкции против российской нефти

Страны G7 собираются увеличить санкционное давление против нефти из России

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Страны «Большой семерки» (G7) собираются увеличить санкционное давление в отношении нефти из России. Это следует из заявления глав минфинов и управляющих центральными банками G7, сделанное по итогам их совместного заседания, сообщает ТАСС.

«Мы по-прежнему готовы предпринять дальнейшие инициативы в ответ на нарушения ограничений цены на нефть и увеличить издержки для России, связанные с использованием теневого флота для обхода санкций», — сказано в заявлении.

Государства G7 и дальше намерены ограничивать источники доходов РФ, в том числе предпринимая новые действия по ограничению доходов от продажи энергоносителей и сокращая будущие возможности добычи полезных ископаемых.

На прошлой неделе газета Financial Times написала, что двухпартийная коалиция в конгрессе США призвала администрацию президента страны Джо Байдена ужесточить санкции против нефтесервисной отрасли России.

Ранее сообщалось о новом способе России обходить санкции против нефти.

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