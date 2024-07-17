Стало известно о новом способе России обходить санкции против нефти

Два почти идентичных нефтяных танкера попытались обойти западные санкции в отношении России посредством тайной перевалки нефти. Об этом сообщает Bloomberg.

«В начале июля 1089-футовый супертанкер Oxis получил около 1 млн баррелей российской нефти сорта Urals с другого судна», — говорится в публикации.

При этом, отмечает Bloomberg, понять, с какого судна перекачали сырье, не удается, так как на роль танкера-донора есть сразу два кандидата — «Братск» и «Белгород», имеющие одинаковые размеры, управляемые одной компанией и неотличимые друг от друга при виде сверху.

Утверждается, что танкеры-близнецы получили партию нефти в порту Новороссийска. Их удалось отследить при проходе через пролив Босфор. Они были также замечены в Индийском океане. Между тем, сообщает агентство, Oxis дал ложный сигнал о своем местоположении в Ормузском проливе в то время, когда он находился в центре Оманского залива.

Отмечается, что 16 июля, «Белгород» появился в автоматических системах слежения, данные говорили о движении в сторону Красного моря. Где находится «Братск», неизвестно.

Автор статьи считает, что если операция с доставкой нефти «Братском» и «Белгородом» окажется успешной, а нефть дойдет китайским и индийским покупателям, то российская сторона задействует и другие суда, попавшие под ограничения более полугода назад.

10 июля Bloomberg сообщил, что впервые российский нефтяной танкер, подпавший под американские санкции, совершил секретную передачу своего груза на другое судно.

До этого на Западе признали бесполезность антироссийских санкций.