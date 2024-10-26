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Вучич назвал Набиуллину гением

Президент Сербии Вучич назвал главу ЦБ РФ Набиуллину гением

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Darko Vojinovic/AP

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что удивлен устойчивостью экономики России, и отметил высокий профессионализм главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, назвав ее «гением». Такое мнение он выразил в эфире телеканала TV Prva.

При этом он отметил, что сегодня экономика России — это «экономика военного времени».

«Ей сложно функционировать в сегодняшних условиях. Вчера РФ увеличила ключевую ставку с 19% до 21%. У нас ключевая ставка — 5,75%. В России инфляция в этом и в прошлом году в два раза выше, чем у нас: 8,2% против наших 4,2%», — сказал он.

Вучич признался, что его удивляет то, что «российская экономика держится».

«Российская экономика развивается медленнее нашей и пропорционально количеству населения она более слабая, чем наша», — заключил президент Сербии.

24 октября министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что российская экономика в конце третьего — начале четвертого квартала показывает признаки «охлаждения».

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал ошибкой использование доллара в качестве оружия.

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