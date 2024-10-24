В Минэкономразвития заявили, что экономика России демонстрирует признаки «охлаждения»

Российская экономика в конце третьего - начале четвертого квартала показывает признаки «охлаждения». Об этом заявил министр экономического развития России Максим Решетников на лекции во Всероссийской академии внешней торговли (ВАВТ), передает ТАСС.

По его словам, это вполне естественно, так как экономика реагирует на принятые решения.

Решетников отметил, что во многом это вызвано переориентацией торговли. В настоящее время более 80% товарооборота идет в дружественные страны, в то время как в 2021 году речь шла меньше чем о 50%.

При этом доля западных стран по российским поставкам сократилась более чем вдвое, сейчас она менее 19%.

23 октября на саммите БРИКС в Казани президент России Владимир Путин заявил, что доля государств БРИКС в мировой экономике по паритету покупательной способности уверенно превышает долю стран «Большой семерки» (G7) в 2024 году. Согласно статистике, которую привел российский лидер, в 2024–2025 годах экономики стран БРИКС в среднем вырастут на 3,8%, тогда как мировой ВВП увеличится на 3,2–3,3%.

Ранее Путин назвал ошибкой использование доллара в качестве оружия.