ФНС предъявила налоговые претензии национализированному заводу «Ариант»

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы (ФНС) по Челябинской области планирует взыскать с ООО «Центр пищевой индустрии — Ариант» (ЦПИ) задолженность в размере около 240 млн рублей. Об этом пишет РБК со ссылкой на источник, знакомый с решением налогового органа.

Как отмечает издание, информация о должнике содержится в базе Федеральной службы судебных приставов. По ее данным, в середине октября в отношении «ЦПИ-Ариант» были открыты два исполнительных производства и введены обеспечительные меры.

В пресс-службе Россельхозбанка, чья структура «РСХБ-Финанс» занимается управлением «ЦПИ-Ариант», также подтвердили наличие задолженности.

Источник РБК утверждает, что ФНС взыскивает средства в связи с неисполнением требования об уплате долга, возникшем у компании в конце августа 2024 года. Уточняется, что срок задолженности истек 23 сентября.

В начале апреля 2024 года группа компаний «Ариант» по решению челябинского арбитража потеряла контроль над четырьмя своими ООО, среди которых — крупнейший в России производитель вина «Кубань-Вино» (марки «Шато Тамань», Aristov, «Высокий берег»). Претензии к «Арианту» связаны с иском Генпрокуратуры об изъятии в собственность государства другого предприятия — Челябинского электрометаллургического комбината. Рассмотрение дела прошло в рекордно короткий для исков такого масштаба срок — семь дней.

В июле завод по производству виски и рома «ЦПИ — Ариант» объявил о приостановке работы.

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