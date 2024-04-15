В казну. Государство за неделю изъяло крупнейшего в России производителя вина

В апреле у группы «Ариант» изъяли три винодельческих предприятия и агрохолдинг. Процесс национализации в рамках дела Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) на 105 млрд рублей занял всего около недели. Юристы говорят о необычно высокой скорости рассмотрения иска такого масштаба. Почему возникли претензии к виноделам, — в материале «Газеты.Ru».

В начале апреля группа компаний «Ариант» по решению челябинского арбитража потеряла контроль над четырьмя своими ООО, среди которых – крупнейший в России производитель вина «Кубань-Вино» (марки «Шато Тамань», Aristov, «Высокий берег»). Претензии к «Арианту» связаны с иском Генпрокуратуры об изъятии в собственность государства другого предприятия — Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК). Рассмотрение дела прошло в рекордно короткий для исков такого масштаба срок — семь дней.

Раздел бизнеса

Изначально ответчиками по этому иску выступали АО «Компания Эталон» и ее акционеры — основатель группы ЧЭМК Юрий Антипов и его супруга Людмила. Но позднее Генпрокуратура подала новый иск против Антиповых, добавив соответчиками Людмилу и Александра Аристовых и Елену и Александра Кретовых, которых в материалах прокуратуры назвали связанными с «Ариантом».

Аристов и Антипов основали «Ариант», больше 30 лет были партнерами в бизнесе, но в 2020 году решили разделить активы. Аристов получил сельскохозяйственные предприятия, а Антипов — Челябинский металлургический комплекс. Впоследствии Аристов отказался от участия в компании в том числе, как собственник, в пользу дочери Елены Кретовой и ее мужа Александра Кретова, который стал основным владельцем сельскохозяйственного бизнеса.

Что известно об участниках дела

ООО «Группа компаний «Ариант» – актив семьи Кретовых. В ГК входят ООО «Кубань-Вино», «Агрофирма «Южная», «Агрофирма «Ариант», «ЦПИ – Ариант».

АО «Компания Эталон» – бывший собственник «Челябинского электрометаллургического комбината» (ЧЭМК), Катав-Ивановского литейного завода (КЛЗ), Серовского завода ферросплавов (СЗФ) и АО «Кузнецкие ферросплавы» (КФ). До «Эталона» ими владела Урало-Сибирская металлургическая компания (УСМК) – актив Юрия и Людмилы Антиповых и их сыновей Михаила, Алексея и Сергея. Металлургические заводы они получили после разделения общего бизнеса с Аристовым, активы были объединены в УСМК, которая в 2023-м была присоединена к «Эталону». Юрий и Людмила Антипова вышли из акционеров УСМК годом ранее.

Как шел процесс

Иск к «Эталону», Людмиле и Юрию Антиповым Генпрокуратура РФ подала 5 февраля 2024 года. Требование вернуть из «чужого незаконного владения» имущество — акции ЧЭМК и ферросплавных заводов – и передать их в пользу государства. По версии Генпрокуратуры, все три организации в 1990-х годах были приватизированы с нарушениями и «входили с оборонными предприятиями в тесно связанную кооперационную группу» по выпуску систем и элементов вооружения. Согласно правилам приватизации от 1992 года, решение о передаче таких заводов в частную собственность должно было принимать правительство, но приватизацию утвердили местные власти, которые действовали с превышением полномочий. Кроме того, дети Антиповых, указывали прокуроры, являются совладельцами заводов, но живут за границей.

Частные собственники «Эталона» сообщали, что три названных предприятия не относятся к оборонно-промышленным, они поставляют ферросплавы металлургическим предприятиям, а те отправляют сталь оборонным заводам. Описанная схема приватизации применялась повсеместно, а «ошибки» через 30 лет выявили только у ЧЭМК и двух других заводов.

Тем не менее, 26 февраля Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил иск Генпрокуратуры. Заседание проходило в закрытом режиме. Антипов и его супруга подали апелляционную жалобу 5 марта, а на следующий день – ходатайства об отмене обеспечительных мер (то есть ареста данных предприятий), следовало из судебной картотеки.

Уже 14 марта Генпрокуратура подала новый иск в отношении Антиповых, их сына Михаила и «Эталона» в Арбитражный суд Челябинской области на 25,8 млрд рублей. Прокуроры утверждали, что эти деньги были получены в результате «незаконного обогащения» при заключении соглашения между Юрием Антиповым и УСМК в 2022 году, в рамках которого ответчики были «освобождены от обязательств по возврату государственных средств».

Речь идет о договоре о прощении долга между Антиповым и УСМК на 25,8 млрд рублей (в его структуре был заем на 19,9 млрд рублей, проценты по займам и др.). Сумма, требуемая Генпрокуратурой к взысканию, выросла до 105 млрд рублей 28 марта, а в иске появились соответчики, среди которых оказался «Ариант» и его нынешние и бывшие владельцы, и требование об изъятии в адрес государства активов группы.

Решение об изъятии

В случае с «Ариантом» позиция Генпрокуратуры заключалась в том, что перечисленные в иске соответчики незаконно акционировали три металлургических завода. По версии прокуроров, они незаконно обогатились за счет этого и затем использовали выведенные с предприятий средства «для приобретения иных активов», среди которых были «Кубань-Вино», «Агрофирма «Южная», «Агрофирма «Ариант», «ЦПИ – Ариант» и Катав-Ивановский литейный завод (это единственный актив не «Арианта», а «Эталона»).

Управляющий акционер Александр Кретов рассказывал РБК об отношении «Арианта» к иску. Он сообщил, что в ГК «сохраняют спокойствие, сотрудничают с правоохранительными органами, собирают все документы для разрешения ситуации», также «полагаются на авторитет и поддержку государства и Генеральной прокуратуры, которые, несомненно, разберутся» в этом деле.

5 апреля Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии в пользу государства всех пяти ООО. Как и в предыдущем случае, решение приняли в закрытом судебном заседании.

Спустя пять дней, 10 апреля, обновились данные в ЕГРЮЛ: собственником всех компаний стало Росимущество как представитель Российской Федерации, следует из данных СПАРК. 11 апреля стало известно, что «Ариант» обратился в Верховный суд с жалобой на нарушения при рассмотрении судом этого иска. В числе замечаний в жалобе назван рекордно короткий срок рассмотрения дела для челябинского арбитража — семь дней (на ознакомление и изучение 25 томов дела у ответчиков было три дня); демонстрация судом предпочтения в адрес Генпрокуратуры (это выразилось в удовлетворении ее ходатайств и отклонении ходатайств ответчиков), что может говорить о возможном давлении на судей, и т. д. 12 апреля, согласно судебной картотеке, ГК «Ариант» подала апелляцию.

Что Владимир Путин говорил о рисках деприватизации

Вопросы деприватизации поднимались на уровень президента. На Восточном экономическом форуме президент России Владимир Путин говорил, что деприватизации в России не будет.

«То, что прокуратура активно работает по отдельным направлениям, компаниям, — правоохранительные органы имеют право оценивать то, что происходит в экономике в конкретных случаях. Но это не связано с какими-то решениями по поводу деприватизации. <...> Кошмарить никого не будут, но все должны соблюдать законы Российской Федерации. <...> Преследовать кого-то только по факту того, что человек бизнесом занимается, никто не собирается», — сказал президент.

Путин отметил, что глава Генпрокуратуры Игорь Краснов в курсе его позиции. Краснов, находящийся на мероприятии, в ответ кивнул головой.

Что говорят юристы

Юрист по гражданским делам Алла Георгиева в интервью «Газете.Ru», что скорость принятия решения по делу такого масштаба позволяет предположить наличие нарушений процессуального характера при рассмотрении иска.

«Имущественный спор на 105 млрд рублей, при 25 томах судебного дела, действительно, был разрешен в максимально короткие сроки. Скорее всего, дело рассматривалось формально, – считает юрист. – Сами по себе такие споры – далеко не редкость. Сейчас наоборот все больше и больше правоохранители выявляют нарушения в действиях юридических лиц, в том числе с приватизацией государственной недвижимости. Особенно, когда отчуждение имущества произошло без согласия государства. Но рассмотрение дела в такой короткий срок, как в отношении активов группы компаний «Ариант», при наличии множества доказательств и лиц, участвующих в деле, – это явление редкое. Полагаю, решение подлежит отмене по процессуальным нарушениям, даже при обоснованности иска прокурором».

Доцент департамента международного и публичного права Финансового университета при правительстве РФ Игорь Семеновский также указал на то, что скорость, с которой прошел процесс по делу «Арианта», а также ЧЭМК, была «гораздо более высокой, чем у аналогичных дел». По словам юриста, вероятно, не хочет «раскрывать механизмы своей работы и аргументационную базу для того, чтобы они стали известны широкой общественности».

«Причин здесь может быть множество – от предотвращения нежелательных для нее действий со стороны действующих собственников в аналогичных ситуациях, через нивелирование рисков создать негативный имидж инвестиционному климату страны до простого нежелания будоражить общественность подробностями дел, связанных с приватизацией 1990-х и соответствующим действиями властей той поры», – сказал «Газете.Ru» Игорь Семеновский.