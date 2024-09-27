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В Госдуме рассказали, кому не надо платить налоги в 2024 году

Бессараб: участники СВО освобождены от налога на имущество в 2024 году

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От уплаты налога на имущество в 2024 году освобождаются в том числе участники специальной военной операции и члены их семей, заявила член комитета Государственной думы России по социальной политике Светлана Бессараб. Об этом сообщает РИА Новости.

От налога освобождены граждане, проходящие службу в войсках нацгвардии РФ, имеющие специальные звания полиции, сотрудники органов внутренних дел.

Депутат подчеркнула, что налоговая льгота предоставляется в отношении квартиры или жилого дома.

Накануне премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство одобрит законопроект, расширяющий основания для освобождения от долгов участников специальной военной операции.

По его словам, те, кто получил награду или после выполнения задачи во время СВО были уволены, смогут погасить долг. Также, по его словам, будет отменено взыскание задолженности перед организациями ТЭК и ЖКХ. Мишустин подчеркнул, что правительство подготовило соответствующий законопроект.

Ранее сообщалось, что участников спецоперации могут освободить от уплаты процентов по ипотеке.

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