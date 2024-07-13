Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Национализированный завод виски и рома приостановит производство

Национализированный у ГК «Ариант» завод виски и рома приостановил производство

close
100%
Depositphotos

Завод по производству виски и рома «Центр пищевой индустрии — Ариант» (ЦПИ), национализированный у ГК «Ариант» в апреле, объявил о приостановке работы. Об этом узнал РБК.

Предприятие не получило необходимого финансирования из-за действия обеспечительных мер, наложенных арбитражным судом Челябинской области в рамках национализации активов группы. Это в том числе не позволило заводу воспользоваться кредитом.

Приостановка является временной мерой, уточнили в ЦПИ. Возобновить производство планируется в октябре 2024 года.

Завод выпускает игристые напитки Piccole Bolle и Villa Blanca, ром Mama Jama и Torcedor, виски James Barly и Carte Blanche, а также другой алкоголь. В год предприятие производит до 60 млн бутылок.

До этого Минский винный завод объявил о прекращении поставок в Россию после слов о «шмурдяке».

Ранее стало известно, в каких регионах РФ сильнее всего любят вино.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами