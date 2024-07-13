Национализированный завод виски и рома приостановит производство

Завод по производству виски и рома «Центр пищевой индустрии — Ариант» (ЦПИ), национализированный у ГК «Ариант» в апреле, объявил о приостановке работы. Об этом узнал РБК.

Предприятие не получило необходимого финансирования из-за действия обеспечительных мер, наложенных арбитражным судом Челябинской области в рамках национализации активов группы. Это в том числе не позволило заводу воспользоваться кредитом.

Приостановка является временной мерой, уточнили в ЦПИ. Возобновить производство планируется в октябре 2024 года.

Завод выпускает игристые напитки Piccole Bolle и Villa Blanca, ром Mama Jama и Torcedor, виски James Barly и Carte Blanche, а также другой алкоголь. В год предприятие производит до 60 млн бутылок.

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