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ЕС резко нарастил закупки удобрений из РФ

В июле ЕС закупил российских удобрений на €199 млн

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Европейский союз значительно увеличил импорт российских удобрений в июле 2024 года, достигнув максимума за последние 20 месяцев. Об этом свидетельствуют расчеты РИА Новости на основе данных Евростата.

Объем импорта удобрений из России в ЕС вырос до €199 млн, что в 2,2 раза больше по сравнению с июнем и в 1,7 раза превышает показатели июля прошлого года. Это максимальное значение с ноября 2022 года, когда поставки составляли €264 млн, отметило агентство.

Польша стала крупнейшим покупателем российских удобрений в июле, увеличив закупки вдвое до €55,7 млн. За ней следуют Франция, нарастившая импорт в пять раз до €31,5 млн, и Германия, увеличившая ввоз на треть до €24,5 млн.

Наиболее впечатляющий рост показала Ирландия, нарастив импорт в 18 тысяч раз — с €101 до €1,8 млн. Румыния увеличила ввоз в 54 раза до €17,3 млн, а Болгария — в 25 раз до €12,9 млн.

В целом ЕС в июле нарастил импорт удобрений в 1,7 раза до €643 млн. Доля России как основного поставщика выросла до 31% против 23,7% месяцем ранее и 18,5% годом ранее, достигнув максимума с марта 2022 года.

Вторым крупнейшим поставщиком удобрений в ЕС стало Марокко, увеличив поставки почти втрое до €111 млн. На третьем месте — Египет, нарастивший экспорт в 1,4 раза до €85 млн. В пятерку лидеров также вошли Алжир (€37 млн) и Канада (€27 млн).

В августе глава Минпромторга Антон Алиханов сообщил, что производство минеральных удобрений в России за первую половину 2024 года увеличилось на 4%. Министр отметил, что в марте был запущен Волховский химический комплекс, который позволил нарастить выпуск продукции на 3,6% — до 5,9 млн тонн.

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