Стало известно, какой дизайн будет у купюр для саммита БРИКС в 2025 году

Изображения животных, ассоциирующихся со странами — членами БРИКС, планируют нанести на символические купюры для саммита объединения в 2025 году. Об этом рассказал генеральный директор компании «АРМ-регистр» и создатель символических купюр для саммита БРИКС в Казани Евгений Федоров, пишет ТАСС.

По его словам, в следующий раз специалисты хотят выпустить символические купюры с номиналом 200.

«Мы разрабатываем эту линейку, она будет называться «Тотемные животные», — уточнил Федоров.

Он отметил, что Россию на изображении на новых купюрах будет символизировать медведь. Также на купюрах найдется место для козы и льва. Но какие именно государства будут «скрываться» за этими животными, генеральный директор «АРМ-регистр» уточнять не стал.

XVI саммит БРИКС состоялся в Казани в период с 22 по 24 октября 2024 года.

На полях мероприятия президент России Владимир Путин продемонстрировал символическую купюру объединения, передав ее главе Банка России Эльвире Набиуллиной. Комментируя ситуацию, представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что руководителю финансового регулятора эта «квазиденьга» не понравилась.

Ранее Путин раскрыл число проектов, профинансированных Новым банком развития БРИКС.