Путин назвал число проектов, профинансированных Новым банком развития БРИКС

С 2018 года по настоящее время Новый банк развития (НБР) БРИКС профинансировал порядка 100 проектов, вложив свыше $30 млрд. Об этом на встрече с главой НБР Дилмой Руссефф рассказал президент РФ Владимир Путин, его цитирует ТАСС.

«С 2018 года профинансировано, по-моему, 100 проектов на общую сумму $33 млрд», — сказал российский лидер, выразив надежду на активное участие руководителя НБР в мероприятиях казанского саммита БРИКС.

Путин также отметил важность увеличения расчетов в местных валютах стран БРИКС. По его мнению, это повышает финансовую независимость государств и снижает для них геополитические риски.

Саммит БРИКС проходит в Казани 22–24 октября. Отмечалось, что Путин во время него планирует провести марафон встреч в двустороннем и многостороннем форматах «с утра до ночи». На мероприятии будет присутствовать генсек ООН Антониу Гутерриш, что уже вызвало недовольство Украины.

Ранее в Кремле ответили на сведения о подготовке плана по крушению доллара.