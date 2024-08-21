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Глава Республики Сербской опасается за свою жизнь на фоне угроз

ТАСС: президенту Республики Сербской поступают угрозы, он боится за свою жизнь

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Reuters

Главе Республики Сербской Милораду Додику стали поступать многочисленные угрозы, из-за чего политик начал опасаться за свою жизнь. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Многочисленные угрозы в его адрес заставили повысить меры безопасности, он предпочитает не появляться в столице страны Сараево, опасаясь за свою жизнь», — рассказал источник.

По его словам, против Додика и других сербских лидеров развернули травлю в СМИ. Кроме того, свой эффект оказывает возбужденное в отношении президента дело о неисполнении решений Высокого представителя по Боснии и Герцеговине Кристиана Шмидта, которое Додик считает сфабрикованным.

2 марта 2023 года Конституционный суд БиГ блокировал исполнение Закона о недвижимом имуществе Республики Сербской. Из-за решения инстанции собственность, которая находится под контролем республики, может перейти в распоряжение центральных властей в Сараево.

На этом фоне Республика Сербская отозвала своих судей из Конституционного суда Боснии и Герцеговины. Соответствующее решение было принято в апреле того же года. Помимо этого, Додик пригрозил, что Республика Сербская объявит независимость, если ее собственность конфискуют.

Ранее Додик обвинил США в создании хаоса в других странах ради собственных интересов.

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