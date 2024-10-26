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В РФ призвали МВФ выяснить, как санкции влияют на международную валютную систему

Силуанов: МВФ должен проанализировать действие санкций на валютную систему

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Павел Бедняков/РИА Новости

Министр финансов РФ Антон Силуанов призвал Международный валютный фонд проанализировать действие санкций на международную валютную систему. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, РФ поддерживает призывы фонда к сохранению многосторонности, сдерживанию роста односторонних ограничений в торговле и инвестициях.

«Мы также настоятельно призываем фонд провести тщательный и объективный анализ воздействия финансовых ограничений и санкций на международную валютную систему», — отметил Силуанов.

До этого Силуанов говорил, что ответные меры России на использование Западом доходов от замороженных активов иностранных лиц уже реализуются.

По словам министра, аналогичным образом доходы от использования этих активов будут направлены на нужды экономики, а также на нужды субъектов РФ. Министр финансов также отметил, что в России есть замороженные средства «недружественных компаний, организаций», которые хранятся «на наших счетах».

Ранее Мишустин призвал воздерживаться от излишнего оптимизма.

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