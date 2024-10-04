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Россия вновь опередила США по поставкам газа в Евросоюз

Россия вновь обогнала США по поставке газа в ЕС в третьем квартале 2024 года

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Россия по итогам третьего квартала вновь обогнала США по объему поставок газа в Евросоюз. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что по итогам третьего квартала 2024 года РФ поставила на европейский рынок 13,3 млрд кубометров газа против 13 млрд кварталом ранее и 11,5 млрд за аналогичный период в предыдущем году. Подчеркивается, что доля российских компаний в импорте Европы выросла до 19,4% с 17,2 в апреле — июне.

Отмечается, что США сократили объемы поставок сжиженного природного газа на четверть за прошедший квартал и на треть за год, до 9,5 млрд кубометров.

В сентябре вице-премьер России Александр Новак заявил, что поставки сжиженного природного газа (СПГ) из России за рубеж по итогам 2024 года прогнозируются на уровне 35 млн тонн. В годовом выражении прирост составит 6%.

Новак также указал на то, что РФ перенаправила 30-40% поставок газа с Европы на другие рынки, преимущественно в Китай. Ожидается, что в 2025 году объемы прокачки по трубопроводу «Сила Сибири» выйдут на максимумы.

Ранее в Бельгии призвали ЕС запретить поставки СПГ из России.

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