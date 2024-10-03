В Европе выразили интерес к поставкам российского газа через Украину

Словакия крайне заинтересована в продолжении поставок нефти и газа из России через Украину, заявил премьер-министр европейской страны Роберт Фицо. Его слова приводит Reuters.

«Мы принципиально заинтересованы в сохранении транзитных маршрутов газа и нефти через Украину, и мы говорим об этом нашим украинским партнерам», — подчеркнул он.

При этом Фицо отметил, что Еврокомиссия оказывает на Словакию огромное давление. Регулятор выступает против любых поставок из РФ в регион.

Ранее в этом году поставки российской нефти в Словакию и Венгрию были прекращены после того, как Украина запретила «Лукойлу» поставки через свою территорию, включив компанию в санкционный список. Выбывшие объемы возместила «Татнефть», поставив странам примерно по 330 тысяч тонн нефти по южной ветке «Дружбы».

Ранее эксперт оценил вероятность мирового нефтяного кризиса.