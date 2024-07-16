Путин сообщил о планах развития дорожной сети во всех городах России

Президент России Владимир Путин заявил, что планируется развитие транспортных коридоров «Россия» и «Север-юг», развитие дорожной сети во всех городах и сельской местности. Об этом сообщает сайт Кремля.

«В числе других наших комплексных и системных задач дальнейшее развитие транспортных коридоров «Россия» и «Север-юг», и главное, создание современной дорожной сети по всей стране, во всех регионах, в городах, сельской местности», — сообщил глава государства.

Российский лидер на открытии северного обхода Твери трассы М-11 «Нева» и обхода Тольятти также отметил, что с открытием этих дорог идет укрепление транспортной, экономической связанности регионов. Кроме того, делается большой вклад в развитие эффективной логистики и безопасной дорожной сети.

Также Путин указал на формирование перспективных международных транспортных коридоров и повышение качества жизни людей в результате открытия новых дорожных сетей. Президент подчеркнул, что транспорт и логистика являются основой для повышения экономической активности и качества жизни россиян.

16 июля Путин дал старт движению по участку Северного обхода Твери на скоростной автомобильной дороге М-11 «Нева». В результате время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом сократится почти на час.

Ранее появилось видео, как Путин едет за рулем Lada Aura по трассе М-11.