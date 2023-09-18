Путин рассказал, как будет проводиться модернизация транспортной структуры регионов России

Президент России Владимир Путин на инаугурации мэра Москвы Сергея Собянина заявил о продолжении модернизации транспорта всех регионов на основе опыта Москвы, передает ТАСС.

Глава государства отметил, что столичные власти особое внимание уделяют модернизации общественного транспорта, что по достоинству оценивается как жителями, так и гостями Москвы. Среди достижений столицы Путин отметил «по-настоящему прорывную модернизацию транспортной системы».

«Имею в виду прежде всего общественный транспорт. Его удобство, доступность и скорость уже по достоинству оценили жители всего столичного региона, да и все, кто приезжает в Москву», — сказал он.

Путин подчеркнул, что с опорой на опыт Москвы модернизация транспортной инфраструктуры будет проводиться во всех российских регионах.

«Это и новые возможности для граждан, и стимулы для экономики, промышленности, для укрепления технологического суверенитета РФ», — добавил глава государства.

18 сентября избранный мэр Москвы Сергей Собянин официально вступил в должность, церемония инаугурации прошла в Московском концертном зале «Зарядье».

Ранее Московская городская избирательная комиссия (МГИК) утвердила результаты выборов мэра Москвы и признала их состоявшимися.