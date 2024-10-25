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Набиуллина рассказала, когда инфляция снизится до 4%

ЦБ России утвердил прогноз по инфляции на 2024 год и раскрыл цель на 2026 год

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Телеграм-канал «РИА Новости»

Цель Банка России по инфляции на уровне 4% будет достигнута в первой половине 2026 года. Такое мнение высказала председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Мы достигнем таргета в 2026 году ... в первой половине 2026 года», — сказала Набиуллина.

В декабре прошлого года аналитики ЦБ ожидали, что инфляция на конец 2024 года составит 5,1%, а в 2025 году — 4,0%.

Российский Центробанк перешел на инфляционное таргетирование в конце 2014 года под влиянием макроэкономического кризиса, вызванного падением цен на нефть. По согласованию с правительством регулятор установил среднесрочную цель по инфляции на уровне 4% в год. Чтобы обеспечить возвращение инфляции к цели, в ЦБ смоделировали план ужесточить денежно-кредитную политику и снизить инляционные ожидания. По ожиданиям регулятора, в 2025 году удастся снизить годовую инфляцию до 4,5-5%.

25 октября Банк России повысил ключевую ставку с 19 до 21%. Это решение регулятор объяснил высоким уровнем инфляции, который складывается выше прогноза.

Новый уровень ставки является рекордным за 22 года. Предыдущий максимум составлял 20% и был достигнут в феврале 2022 года.

Ранее экономист объяснил необходимость выпуска новых банкнот в России.

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