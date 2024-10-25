Эксперт раскрыл последствия повышения ключевой ставки для ТЦ

Повышение ключевой ставки и сохранение ее на высоком уровне может привести к массовому банкротству торговых центров в России. Об этом РИА Недвижимость заявил вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин.

Специалист подчеркнул, что ТЦ адаптируются к условиям высокой ключевой ставки, оптимизируя операционные расходы и занимаясь поиском новых арендаторов, способных генерировать более высокий доход. Однако у этих мер есть свои ограничения, часть ресурсов уходят на зарплату персонала и налоги.

Таким образом получается, что лишь крупные торговые центры с большим финансовым запасом смогут переждать достаточно долгий период высокой ключевой ставки.

«Для большинства торговых центров этот запас ограничен: в лучшем случае речь идет о 6-12 месяцах стабильной работы», — подытожил Люлин.

Банк России 25 октября 2024 года повысил<1> ключевую ставку с 19 до 21%, объяснив свое решение высоким уровнем инфляции, который складывается выше прогноза регулятора.

Ранее в Госдуме раскритиковали решение ЦБ повысить ключевую ставку до 21%.