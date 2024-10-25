В Саудовской Аравии начали строить самое большое здание в мире

В Саудовской Аравии начались подготовительные работы к возведению небоскреба в виде куба, который станет самым большим зданием на планете. Об этом сообщает Bloomberg.

Здание будет называться Мукааб, длина и высота стен составит рекордные 400 метров. Оно будет представлять собой первый в мире полностью закрытый небоскреб с куполом, на котором будут проецироваться голографические изображения, предназначенные для того, чтобы переносить посетителей запланированного в здании отеля в разные места по всему миру.

Застройщик, компания New Murabba Development Co, уже выкопала более 10 миллионов кубометров грунта. В следующем году будут заключены контракты, которые позволят оборудовать здание и прилегающую территорию развлекательными заведениями, образовательными учреждениями, медицинскими центрами и стадионом на 45 тысяч мест.

Здание станет центральным элементом Нового Мураббы — района, который, как предполагается, станет новым местом притяжения в Эр-Рияде. Окончание строительства намечено на 2030 год.

6 октября сообщалось, что саудовский магнат принц Аль-Валид бин Талал возрождает проект строительства башни Джидда высотой более 1000 метров, которая станет самым высоким зданием в мире после завершения работ в 2028 году.

Ранее сообщалось, что в новой столице Египта построят небоскреб на водородном топливе.