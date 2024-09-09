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В новой столице Египта построят небоскреб на водородном топливе

Forbes International Tower в Египте запланировали обеспечить водородным топливом

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Guerin Charles/ABACA/Reuters

«Новая административная столица» Египта, новый город, активно строящийся за пределами Каира, предлагает множество смелых идей. Как пишет CNN, наиболее амбициозным является проект использования водорода для обеспечения небоскреба.

Башня Forbes International, офисное здание высотой 240 метров, которое планируется построить рядом с Иконической башней — самой высокой в Африке, с самого начала задумывалась как экологически чистый проект. Она разработана Гордоном Гиллом из архитектурной фирмы Adrian Smith + Gordon Gill Architecture (Central Park Tower в Нью-Йорке и спроектированная башня Джидда в Саудовской Аравии.) Теперь девелопер Magnom Properties заявил о намерении достичь нулевого углеродного следа, обеспечивая работу 43-этажного офисного здания с помощью чистого водорода, дополненного солнечными панелями на фасаде.

Здание будет работать на 75% от водорода и 25% от солнечной энергии и не будет зависеть от традиционной электросети.

Magnom также сообщил об использовании материалов с «низким углеродным содержанием», которые уменьшают сопутствующие выбросы на всех этапах: от добычи и производства до утилизации или повторного использования. Это может сократить углеродный след строительства на 58%. В то же время переработка и очистка воды на месте снизит потребность в пресной воде — что крайне важно в стране с дефицитом водных ресурсов.

С помощью этих методов Magnom построит первый небоскреб в мире, который получит сертификат нулевого углеродного следа от International Living Future Institute.

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