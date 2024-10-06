Саудовский магнат планирует восстановить проект самой высокой башни в мире

Саудовский магнат принц Аль-Валид бин Талал возрождает проект строительства башни Джидда высотой более 1000 метров, которая станет самым высоким зданием в мире после завершения в 2028 году. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на соцсети миллиардера.

«Мы вернулись», — заявил миллиардер на сайте X, опубликовав видео с осмотром строительной площадки.

Работы по возведению небоскреба, форма которого напоминает «пучок листьев», возобновились на этой неделе после длительной заморозки из-за антикоррупционной кампании 2017 года.

Проект башни стоимостью $1,9 млрд реализуется Kingdom Holding Co. принца Аль-Валида совместно с Saudi Binladin Group. Он станет центральным элементом серии грандиозных сделок с элитной недвижимостью в Саудовской Аравии, нацеленных на привлечение инвесторов и туристов в условиях замедления экономики.

До этого стало известно, что цены на нефть рекордно растут на фоне эскалации на Ближнем Востоке.

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