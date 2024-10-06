Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Саудовский магнат планирует восстановить проект самой высокой башни в мире

В Саудовской Аравии планируют построить километровый небоскреб за $1,9 млрд

close
Jeddah Economic Company Tower

Саудовский магнат принц Аль-Валид бин Талал возрождает проект строительства башни Джидда высотой более 1000 метров, которая станет самым высоким зданием в мире после завершения в 2028 году. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на соцсети миллиардера.

«Мы вернулись», — заявил миллиардер на сайте X, опубликовав видео с осмотром строительной площадки.

Работы по возведению небоскреба, форма которого напоминает «пучок листьев», возобновились на этой неделе после длительной заморозки из-за антикоррупционной кампании 2017 года.

Проект башни стоимостью $1,9 млрд реализуется Kingdom Holding Co. принца Аль-Валида совместно с Saudi Binladin Group. Он станет центральным элементом серии грандиозных сделок с элитной недвижимостью в Саудовской Аравии, нацеленных на привлечение инвесторов и туристов в условиях замедления экономики.

До этого стало известно, что цены на нефть рекордно растут на фоне эскалации на Ближнем Востоке.

Ранее в ОАЭ выдали первую лицензию на азартные игры.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами