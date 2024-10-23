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Путин высказался о перспективе присоединения Турции к работе БРИКС

Путин назвал перспективным присоединение Турции к работе БРИКС

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Вячеслав Прокофьев/POOL/РИА Новости

Президент России Владимир Путин назвал перспективным присоединение Турции к работе БРИКС. Соответствующее заявление было сделано российским лидером на встрече с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом на саммите БРИКС в Казани, передает ТАСС.

«Я рад, что вы приняли приглашение на нынешнее мероприятие в формате «аутрич» / «БРИКС плюс». Знаю, что в Турции заинтересованы в налаживании тесного сотрудничества с объединением», — заявил российский лидер.

Путин подчеркнул, что перспективность участия Турции в работе БРИКС обоснована ее геополитической ролью как страны, связывающей восток и запад Евразии.

До этого премьер-министр Индии заявил, что БРИКС в скором времени будет решать глобальные вызовы.

БРИКС — это объединение из девяти стран: России, Бразилии, Индии, Китая, Южной Африки, Ирана, ОАЭ, Египта и Эфиопии. Организация появилась в июне 2006 года в рамках Петербургского экономического форума с участием глав министерств экономики Бразилии, России, Индии, КНР.

С 2009 года правительства государств БРИКС встречаются на официальных саммитах. Помимо них, встречи проходят и на уровне министров иностранных дел, финансов и прочих.

Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди покинул саммит БРИКС ради встречи с Шольцем.

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