Премьер Индии заявил, что БРИКС в скором времени будет решать глобальные вызовы

Премьер-министр Индии Нарендра Моди на заседании БРИКС в широком составе заявил, что группа в ближайшее время станет организацией, которая будет решать глобальные вызовы. Об этом пишет РИА Новости.

Он обратил внимание, что в последние годы группа смогла достичь многого. Он отметил, что в составе БРИКС находятся 40% населения мира и 30% глобальной экономики.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

22 октября в Казани начался саммит БРИКС. Мероприятие продлится до 24 октября. На встрече впервые будут присутствовать новые страны — участницы БРИКС. При этом, как ожидается, для участия во встрече в Россию прибудут различные мировые лидеры, в том числе председатель КНР Си Цзиньпин.

БРИКС — это международная группа, объединяющая пять стран: Бразилию, Россию, Индию, Китай и Южно-Африканскую Республику (ЮАР). В 2024 году к БРИКС присоединились Египет, Иран, ОАЭ и Эфиопия. Сегодня объединение превращается в мощную платформу для глобального сотрудничества, поддерживающую многополярный миропорядок. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что БРИКС играет ключевую роль в формировании многополярного мира.