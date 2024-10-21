На Западе сообщили, что Путин разработал план по крушению доллара

Президент России Владимир Путин представит план по разрушению долларовой системы на саммите БРИКС в Казани. Об этом пишет The Economist.

В материале сказано, что Путин собирается предложить лидерам стран-участниц БРИКС построить глобальную финансово-платежную систему, чтобы «нанести удар по доминированию США в мировых финансах и защитить Россию и ее друзей от санкций».

Издание подчеркивает, что создание платежной системы объединения даст странам Глобального Юга возможность проводить более дешевые транзакции, а также привлечь развивающиеся экономики.

20 октября директор по научно-исследовательским работам Центра российских исследований, профессор Института экономических исследований Университета Хитоцубаси Кадзухиро Кум заявил, что страны БРИКС могут создать платежные механизмы, не зависящие от доллара и SWIFT. При этом он отметил разницу в экономических уровнях стран-участниц БРИКС, из-за чего объединение в обозримом будущем не сможет создать собственную валюту.

XVI саммит БРИКС в Казани стартует 22 октября. Сообщалось, что лидеры более 30 стран уже подтвердили свое участие в мероприятии.

Ранее в России призывали не спешить с единой валютой БРИКС.