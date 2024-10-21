Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названы регионы — лидеры по уровню доходов населения

РИА Новости: регионы Крайнего Севера стали лидерами по доходам населения

close
Пресс-служба губернатора ЯНАО/РИА «Новости»

Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа возглавили рейтинг регионов России по уровню доходов населения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственное исследование.

По данным агентства, средний доход жителей Ямало-Ненецкого автономного округа составляет 156,2 тысячи рублей в месяц, что выводит регион на первое место. На второй строчке рейтинга расположилась Чукотка, где средний доход граждан составляет 54,5 тысячи рублей. Замкнул тройку лидеров Ненецкий автономный округ — 134,9 тысячи рублей.

В десятку лидеров также вошли Москва, Магаданская область, Сахалинская область, Санкт-Петербург, Мурманская область, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра и республика Татарстан.

В августе министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что Россия на сегодняшний день входит в список стран с высоким уровнем доходов населения. Он также подчеркнул, что российская экономика продолжает расти вопреки внешним ограничениям благодаря крепкому финансовому щиту.

Ранее Путин поручил обеспечить рост доходов россиян.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами