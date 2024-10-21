Названы регионы — лидеры по уровню доходов населения

Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа возглавили рейтинг регионов России по уровню доходов населения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственное исследование.

По данным агентства, средний доход жителей Ямало-Ненецкого автономного округа составляет 156,2 тысячи рублей в месяц, что выводит регион на первое место. На второй строчке рейтинга расположилась Чукотка, где средний доход граждан составляет 54,5 тысячи рублей. Замкнул тройку лидеров Ненецкий автономный округ — 134,9 тысячи рублей.

В десятку лидеров также вошли Москва, Магаданская область, Сахалинская область, Санкт-Петербург, Мурманская область, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра и республика Татарстан.

В августе министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что Россия на сегодняшний день входит в список стран с высоким уровнем доходов населения. Он также подчеркнул, что российская экономика продолжает расти вопреки внешним ограничениям благодаря крепкому финансовому щиту.

Ранее Путин поручил обеспечить рост доходов россиян.