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В России подешевело сливочное масло

Экономист Абрамов заявил об удешевлении сливочного масла на 20% за неделю

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Depositphotos

С 5 по 12 октября так называемый Индекс Мишек снизился на 0,5% по сравнению с его ростом на 1,7% неделю назад. Это произошло из-за удешевления сливочного масла, рассказал автор Индекса Мишек — заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов.

«Недельный рост цен товаров в индексе замедлился. За прошедшую неделю из 14 товаров в индексе подорожал сок апельсиновый J7 (+13,6%), но подешевело сливочное масло 72,5% (-20%). Удешевление масла носит отчасти технический характер. На полки магазина вернулось качественное, но более дешевое масло бренда «Домик в деревне». Оно доступнее, чем Брест-Литовское», — отметил экономист.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

Корзина Индекса Мишек состоит из 14 популярных продуктовых товаров: конфет — мармеладных мишек Fruit-tella и «Мишек косолапых» (отсюда название Индекса Мишек), апельсинового сока J-7, самого дешевого белого хлеба, моркови, бананов, сельди «Матиас», молока «Домик в деревне», масла подсолнечного «Олейна», самой бюджетной куриной тушки, чая «Акбар», масла сливочного «Простоквашино» и плавленого сыра «Фетакса». Индекс Мишек позволяет делать выводы о динамике инфляции в России.

По итогам сентября 2024 года цены на товары в Индексе Мишек выросли в среднем на 9,3% в годовом выражении. В августе Индекс Мишек увеличился на более скромные 6%.

Ранее в России подорожали сливочное масло и апельсиновый сок J7.

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