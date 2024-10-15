Россиянам рассказали, как защитить вклады от мошенников

Мошенники могут снять деньги со счета россиян только в том случае, если люди сами поделятся с аферистами личными данными. Поэтому никому нельзя сообщать свои пароли от личных кабинетов в банке, сказал «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов финансового факультета Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

Также экономист посоветовал не носить пароли от интернет-банка в кошельке из-за риска потерять карты вместе с кошельком.

«Во-вторых, если позвонил незнакомец и просит предоставить любую личную информацию, этого не нужно делать. Речь идет не только о пароле в банке, но и паспортных данных, сведениях об открытых договорах в той или иной кредитной организации (например, дата и номер договора), кодовом слове, и экспресс-коде, полученном в виде смс. Эту информацию сообщать незнакомому лицу не нужно ни под каким предлогом», — сказал экономист.

Он рекомендовал ничего не устанавливать на телефон, если об этом просит незнакомец по телефону или личной встрече. Балынин посоветовал посетить офис банка и установить именно то приложение, которое нужно. Экономист обратил внимание, что использовать официальные банковские приложения на телефоне можно исключительно при наличии установленного антивируса.

Балынин призвал не переходить по ссылкам, полученным не только от незнакомцев, но и от близких — их могли взломать.

Также экономист призвал ежемесячно менять пароль от входа в личный кабинет банка. Причем пароль должен быть сложным: содержать и буквы, и цифры, и специальные символы. Минимальная рекомендованная экспертом длина пароля — 20 знаков. Чем сложнее будет пароль, тем сложнее его будет подобрать мошеннику.

Балынин уточнил, что нельзя хранить информацию о пароле от личного кабинета банка на компьютере или телефоне. Если в электронное устройство проникнет вирус, он не сможет получить эту информацию, пояснил эксперт.

Экономист добавил, что не нужно вводить пароль от личного кабинета в банке в общественных местах, так как его могут увидеть посторонние.

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