Пенсии россиян превзойдут ожидания

Средний размер пенсий россиян в 2025 году превысит прогнозы и составит в среднем 24,1 тыс. рублей. Об этом пишет газета «Известия».

Одной из причин роста пенсий станет возобновление индексации выплат работающим пожилым гражданам, которые были приостановлены в 2016 году. Сейчас средняя пенсия незанятых составляет 23,4 тыс., а трудоустроенных — 18,6 тыс. После индексации средняя пенсия работающих пенсионеров может превысить 20 тыс. рублей.

До этого министр финансов Антон Силуанов сообщил, что с января 2025 года пенсии в РФ проиндексируют на уровень инфляции.

Раньше процедуру планировали осуществлять два раза в год: с 1 февраля и с 1 апреля. Однако теперь изменение размера выплат хотят сделать единоразово в начале года.

1 января пенсии могут поднять на 7,3%. Если бы индексация проходила с 1 февраля и с 1 апреля, то уровень повышения выплат составил бы 4,5% и 2,2% соответственно.

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