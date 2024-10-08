Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Пенсии россиян превзойдут ожидания

«Известия»: средний размер пенсий россиян в 2025 году превысит прогнозы

close
Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Средний размер пенсий россиян в 2025 году превысит прогнозы и составит в среднем 24,1 тыс. рублей. Об этом пишет газета «Известия».

Одной из причин роста пенсий станет возобновление индексации выплат работающим пожилым гражданам, которые были приостановлены в 2016 году. Сейчас средняя пенсия незанятых составляет 23,4 тыс., а трудоустроенных — 18,6 тыс. После индексации средняя пенсия работающих пенсионеров может превысить 20 тыс. рублей.

До этого министр финансов Антон Силуанов сообщил, что с января 2025 года пенсии в РФ проиндексируют на уровень инфляции.

Раньше процедуру планировали осуществлять два раза в год: с 1 февраля и с 1 апреля. Однако теперь изменение размера выплат хотят сделать единоразово в начале года.

1 января пенсии могут поднять на 7,3%. Если бы индексация проходила с 1 февраля и с 1 апреля, то уровень повышения выплат составил бы 4,5% и 2,2% соответственно.

Новость дополняется.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами