В России с 1 января проиндексируют пенсии

С 1 января 2025 года в России будут проиндексированы пенсии на уровень инфляции. Об этом сообщил министр финансов России Антон Силуанов, его слова передает РИА Новости.

«Пенсии работающим и неработающим пенсионерам будут увеличены с января следующего года на уровень инфляции в текущем году», — сказал министр.

Согласно прогнозам Минэкономразвития, инфляция в 2024 году составит 7,3%.

В проекте федерального бюджета на следующий год предусмотрено возобновление индексации пенсий работающих пенсионеров.

1 октября сообщалось, что в России в 2025 году индексация пенсий может пройти уже 1 января. Раньше процедуру планировали осуществлять два раза в год: с 1 февраля и с 1 апреля. Однако теперь изменение размера выплат хотят сделать единоразово в начале года.

1 января пенсии могут поднять на 7,3%. Если бы индексация проходила с 1 февраля и с 1 апреля, то уровень повышения выплат составил бы 4,5% и 2,2% соответственно.

Ранее депутаты оценили проект бюджета России.