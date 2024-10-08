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Российским пенсионерам предложили выплатить 13-ю пенсию

В ГД предложили выплатить в декабре 13-ю пенсию всем пожилым россиянам

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Павел Лисицын/РИА Новости

В России предложили выплатить в декабре 13-ю пенсию всем пожилым людям, которые получают страховую пенсию по старости. С такой инициативой выступил глава фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, пишут «Известия».

Обращение партийного лидера направлено премьер-министру РФ Михаилу Мишустину. В документе сказано, что доходы по обязательному пенсионному страхованию в текущем году могут составить 10,537 трлн рублей, то есть вырасти на 11,4%. При этом коэффициент утраченного заработка, согласно сведениям Росстата, снизился. То есть сейчас средняя пенсия вчетверо уступает средней зарплате.

Накануне стало известно, что в России с 1 января проиндексируют пенсии. Выплаты работающим и неработающим пожилым людям планируется увеличить на уровень инфляции в текущем году.

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