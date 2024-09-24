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Спикер парламента Турции озвучил цель по торговле с РФ

Турция готова достичь планки в $100 млрд в торговле с Россией

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Umit Bektas/Reuters

В ходе встречи с председателем Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко спикер парламента Турции Нуман Куртулмуш заявил о стремлении страны достичь $100 млрд товарооборота с Россией. Об этом сообщает РИА Новости.

«Конечно, у нас есть планка сделать товарооборот $100 млрд. Конечно, мы очень стремимся к этому, несмотря на то, что очень много препятствий у Российской Федерации в последние годы», — отметил Куртулмуш.

Турция продолжает развивать экономические отношения с Россией, игнорируя санкции, введенные против РФ другими странами. Летом 2024 года президент РФ Владимир Путин и лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган договорились нарастить оборот между странами, намереваясь обойти санкции США. При этом на встрече отмечалось наличие небольшого спада в торговом обороте.

Недавно Турция сократила импорт российской нефти вдвое из-за планового ремонта нефтеперерабатывающего завода STAR — одного из крупнейших в стране. В результате закупки нефти снизились с 400-450 тыс. баррелей в сутки до чуть менее 200 тыс.

Ранее в Кремле прокомментировали подготовку к саммиту БРИКС в Казани.

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