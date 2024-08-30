Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Боррель прокомментировал визит Сийярто в Россию

Боррель: Сийярто нанес визит в РФ из-за автономности внешней политики стран ЕС

close
Mohamed Azakir/Reuters

Глава внешней политики ЕС Жозеп Боррель заявил, что глава МИД Венгрии Петер Сийярто нанес визит в РФ из-за сохраняющейся автономности внешней политики стран ЕС. Его слова приводит ТАСС.

«Вчера был в Брюсселе, а сегодня уже в Москве. Почему? Потому что внешняя политика — это национальная политика, и они могут ездить в Москву, в Пекин, куда хотят», — подчеркнул он.

Политик отметил, что страны Евросоюза обязаны строить общую внешнюю политику, однако «общая не означает унифицированная».

До этого в ЕС решили перенести заседание из Будапешта в Брюссель из-за несогласия с Венгрией.

30 августа глава МИД Венгрии встретился с главой «Газпрома» Алексеем Миллером во время визита в Россию.

По его словам, Венгрия удовлетворена сотрудничеством с Россией в области энергетики, без которого не может быть обеспечена энергетическая безопасность страны. Он отметил, что 1 октября в Венгрии начнется отопительный сезон.

Ранее в Венгрии обвинили ЕС в ханжестве из-за покупки российской энергии через Индию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами