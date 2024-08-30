Боррель прокомментировал визит Сийярто в Россию

Глава внешней политики ЕС Жозеп Боррель заявил, что глава МИД Венгрии Петер Сийярто нанес визит в РФ из-за сохраняющейся автономности внешней политики стран ЕС. Его слова приводит ТАСС.

«Вчера был в Брюсселе, а сегодня уже в Москве. Почему? Потому что внешняя политика — это национальная политика, и они могут ездить в Москву, в Пекин, куда хотят», — подчеркнул он.

Политик отметил, что страны Евросоюза обязаны строить общую внешнюю политику, однако «общая не означает унифицированная».

До этого в ЕС решили перенести заседание из Будапешта в Брюссель из-за несогласия с Венгрией.

30 августа глава МИД Венгрии встретился с главой «Газпрома» Алексеем Миллером во время визита в Россию.

По его словам, Венгрия удовлетворена сотрудничеством с Россией в области энергетики, без которого не может быть обеспечена энергетическая безопасность страны. Он отметил, что 1 октября в Венгрии начнется отопительный сезон.

Ранее в Венгрии обвинили ЕС в ханжестве из-за покупки российской энергии через Индию.