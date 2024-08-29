В ЕС решили перенести заседание из Будапешта из-за несогласия с Венгрией

Заседание глав министерств иностранных дел стран — членов Евросоюза перенесут из Будапешта в Брюссель из-за противоречия позиции Венгрии общеевропейской политике. Об этом сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, передает РИА Новости.

«Я счел, что гораздо уместнее будет провести эту встречу в Брюсселе, поскольку некоторые позиции, заявленные правительством Венгрии, противоречат общей политике Европейского союза», — сказал он.

До этого министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия в Брюсселе выступит за мирное урегулирование конфликта между РФ и Украиной.

До этого сообщалось, что глава офиса президента Украины Андрей Ермак и министр обороны Рустем Умеров на этой неделе встретятся с представителями администрации Джо Байдена и попытаются убедить Белый дом снять ограничения на удары дальнобойным оружием по территории РФ.

Politico писало, что, по мнению Вашингтона, снятие ограничений не будет иметь стратегического значения для хода конфликта, поскольку Россия «сделала недосягаемыми» важнейшие цели, в том числе авиацию.

Ранее в МИД Венгрии осудили призыв Борреля бить по России западным оружием.