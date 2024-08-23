Россиянам рассказали о легальных способах не возвращать кредит банку

Страховка является легальным способом, который позволит не возвращать кредит банку в случае возникновения ряда затруднительных ситуаций. Об этом интернет-изданию «Абзац» рассказал экономист, доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов ГУУ Максим Чирков.

По его словам, для того, чтобы ей воспользоваться, нужно застраховать жизнь, здоровье, риск потери работы при оформлении займа. Помимо этого, эксперт посоветовал брать кредиты с фиксированной процентной ставкой, чтобы не возникали трудности с его обслуживанием. Еще один способ — прибегнуть к процедуре банкротства. Однако специалист не рекомендует злоупотреблять такой возможностью.

«Банкротство бывает не только юридических, но и физических лиц. И вот на нем тоже можно списывать долги. Но тут политика государства однозначна: тенденция [сводится к тому, что оно стремится] все же сделать эту процедуру не настолько легкой, чтобы не было серьезных злоупотреблений», — сказал Чирков.

Руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский до этого говорил, что отказ возвращать долг по кредитам может привести заемщика к банкротству и даже к тюрьме.

Ранее сообщалось, что россияне набрали рекордное число автокредитов.