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Эксперт предостерег ОПЕК+ от резкого роста производства

Экономист Дейл: решение о восстановлении добычи остается за самой группой ОПЕК+

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Dado Ruvic/Reuters

У ОПЕК+ есть ограниченные возможности для наращивания нефтедобычи, так как это может оказать давление на нефтяные цены на фоне растущего предложения из США, Бразилии и Гайаны. Такое мнение выразил главный экономист BP Спенсер Дейл, передает Bloomberg.

«Они также будут нервничать по поводу возвращения нефти на рынок, потому что, если они это сделают, общее предложение будет расти быстрее, чем спрос, что приведет к нестабильности на рынке», — сказал Дейл журналистам в Нью-Дели, добавив, что решение зависит от самого картеля.

Согласно данным Международного энергетического агентства, глобальный нефтяной рынок может перейти от дефицита к профициту уже в следующем квартале, если организация будет придерживаться планов по восстановлению ранее сокращенных объемов добычи, начиная с октября. ОПЕК и ее союзники удерживали поставки почти два года, чтобы поддержать цены.

В то же время нефть в этом году практически сдала все свои позиции на фоне слабой экономики Китая, противодействовавшей сокращению поставок ОПЕК+. Это оставляет нефтяной рынок в неопределенности относительно того, будет ли ОПEC+ сворачивать часть своих производственных сокращений.

Помимо спроса, напряженность на Ближнем Востоке, перебои с поставками и погодные условия будут определять цены на нефть в следующем году, добавил Дейл.

До этого стало известно, что президент Союза нефтегазопромышленников России Геннадий Шмаль отметил , что на «нефтяной игле» сидят страны, у которых нефти нет и которые сильно от нее зависят. России, напротив, выгодно использовать свои ресурсы для блага народа.

Ранее эксперт рассказал , какие страны получают выгоду от антироссийских санкций.

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