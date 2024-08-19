В России не исключили запуск криптобиржи до конца года

В России может появиться национальная криптобиржа уже во второй половине 2024 года. Об этом в интервью для ТАСС рассказал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Он отметил, что есть потенциальные участники этого процесса, однако необходимо проработать механизмы их допуска и контроля. По словам Аксакова, создание криптобиржи не должно сильно афишироваться, чтобы не привлекать внимание недоброжелателей, которые могут попытаться заблокировать деятельность новых институтов. Он подчеркнул важность формирования правоприменительной практики для дальнейшего комплексного регулирования выпуска и оборота цифровых валют в стране.

В начале августа министр финансов Антон Силуанов заявлял, что Минфин совместно с Банком России обсуждают создание криптобирж в России, однако стороны пока не достигли консенсуса по этому вопросу. В начале августа президент Владимир Путин подписал закон, легализующий деятельность по добыче криптовалют на территории РФ.

Ранее в РФ предложили использовать органические отходы для добычи криптовалют.