Сенатор назвала способы улучшить жизнь пенсионеров с помощью технологий

Есть три способа улучшить пенсионное обеспечение россиян с помощью технологий. Первый вариант — создать для пенсионеров новую платформу, где оценивалось бы качество их жизни. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказала cенатор РФ Ольга Епифанова.

«В России можно создать продвинутую единую цифровую платформу для социальной сферы, которая дает автоматическую оценку уровню качества жизни пожилых. Соответствующая платформа может учитывать семейное положение человека, его заработок, наличие дополнительного медстрахования и ряд других аспектов», — отметила Епифанова.

По ее словам, Социальный фонд сейчас разрабатывает похожую платформу.

Второй способ — применять для общения с пенсионерами искусственный интеллект. Сенатор уточнила, что ИИ можно использовать для обработки обращений пожилых людей в формате чат-бота, оценивания пенсионных прав и сбалансированного выбора наилучшего варианта начисления выплат. Сенатор подчеркнула, что ИИ на сегодняшнем уровне способен быстро подстраиваться под изменения в законодательстве.

Третий способ — модернизация онлайн-услуг. По мнению Епифановой, прогрессивным может стать переход от заявительного порядка предоставления пенсионных услуг к проактивной модели. То есть когда нет лишних заявлений от пенсионеров, а выплаты доставляются дистанционно.

До этого Епифанова призвала к дальнейшим изменениям пенсионной системы в России.

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