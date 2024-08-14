Силуанов рассказал о ситуации с криптобиржами в РФ

Министерство финансов и Центробанк России ведут переговоры о создании криптобирж в стране, однако пока не пришли к единому решению. Об этом сообщил глава Минфина Антон Силуанов в интервью ТАСС.

«Мы не нашли пока еще решения, как это сделать»,— заявил министр, добавив, что вопросом предметно занимаются в правительстве и ЦБ.

Обсуждение происходит на фоне недавно подписанного президентом России Владимиром Путиным закона, легализующего деятельность по добыче криптовалют. Новое законодательство также предусматривает возможность проведения экспериментальных биржевых торгов криптовалютой под контролем Центробанка с 1 сентября.

Глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков высказался за расширение возможностей в этой сфере, не ограничиваясь существующей инфраструктурой. По его мнению, Банку России следует предоставить больше полномочий в регулировании криптовалютного рынка.

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