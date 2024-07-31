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На Сахалине начали строить логистический центр

Глава Сахалина Лимаренко заявил о начале строительства логистического центра

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Телеграм-канал «Лимаренко Brief»

Губернатор Сахалина Валерий Лимаренко заявил о начале строительства логистического центра на острове. Соответствующую публикацию чиновник разместил в своем Telegram-канале.

«Это современное и многофункциональное предприятие для обработки и хранения грузов. С его запуском сахалинские производители смогут повысить эффективность работы за счет современных складских мощностей», — описал замысел проекта Лимаренко.

По его словам, благодаря центру на Сахалин могут проникнуть федеральные торговые сети, которые обеспечат жителей острова более доступными товарами.

До этого президент РФ Путин сообщил, что разработка проекта моста на Сахалин продолжается.

Путин подчеркнул, что на Дальнем Востоке в целом необходимо развивать инфраструктуру, а в Якутии нужно наращивать энергетические мощности и двигаться в направлении подготовки необходимых кадров и улучшать систему образования.

Ранее на Сахалине во время прокладки газовой трубы обнаружили авиабомбу.

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