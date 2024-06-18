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Путин сообщил, что разработка проекта моста на Сахалин продолжается

Путин заявил, что проект моста на Сахалин не забыт, его разработка продолжается

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Иван Секретарев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин на встрече с жителями Дальнего Востока заявил, что разработка проекта моста на Сахалин продолжается. Его слова передает РИА Новости.

Он отметил, что проект моста не забыт.

«Это отдельная работа большая, капиталоемкая, но, тем не менее, это все не забыто и не выброшено», — сказал российский лидер.

Путин подчеркнул, что на Дальнем Востоке необходимо развивать инфраструктуру, в Якутии нужно развивать энергетические мощности и двигаться в направлении подготовки необходимых кадров, развивать образование.

До этого Путин посетил креативный кластер «Квартал труда» в Якутске.

18 июня российский президент совершает рабочую поездку в Якутию. У президента запланирована встреча с главой Республики Саха Айсеном Николаевым. Также Путин познакомится с достижениями и перспективами развития креативной и ИТ-отраслей региона.

Ранее в КНДР заявили о готовности Москвы и Пхеньяна отразить любую агрессию.

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