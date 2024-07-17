Более 60% немцев заявили об ухудшении уровня жизни после ухода канцлера ФРГ Ангелы Меркель со своего поста. Об этом сообщает DW со ссылкой на данные, проведенные центром YouGov социального опроса, приуроченного к 70-летию политика.

Опрос населения Германии проводился с 28 июля по 3 июля 2024 года среди статистической выборки из 2030 человек. По мнению 61% респондентов, после ухода Меркель ситуация в стране ухудшилась. Об улучшении условий заявили 7% респондентов. 25% участников опроса сообщили, что ситуация осталась такой же.

В ухудшении ситуации лишь 28% винят действующее правительство ФРГ во главе с Олафом Шольцем, 15% — международные факторы. Остальные 57% респондентов считают, что ухудшение обусловлено и тем, и другим.

Ангела Меркель покинула пост канцлера ФРГ 8 декабря 2021 года на фоне энергетического кризиса в Европе. Вскоре после этого, 24 февраля 2024 года, началась специальная военная операция на Украине, сопровождавшаяся жесткими санкциями и сокращением сотрудничества ЕС с РФ, а также радикальным сокращением поставок энергоресурсов из РФ в Евросоюз и ростом расходов стран объединения на поддержку Украины.

До этого Песков заявил, что президент России Владимир Путин не собирался поздравлять Меркель с днем рождения.

Ранее Меркель заявила, что сделала все для предотвращения конфликта на Украине.