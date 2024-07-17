Песков заявил, что Путин не собирался поздравлять Меркель с днем рождения

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил во время брифинга, что Владимир Путин пока не планирует поздравлять бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель с 70-летием.

«Насколько я знаю, планов на этот счет нет. За последние годы никакого общения не было», — обратил внимание Песков.

2 декабря 2021 года во дворе минобороны Германии в Берлине состоялась торжественная церемония проводов Меркель — первой женщины, находившейся во главе немецкого правительства. Она занимала пост канцлера ФРГ 16 лет — с 22 ноября 2005 года.

В немецкую традицию проводов внесла коррективы пандемия коронавируса — в церемонии принимали участие около 200 человек, — меньше, чем обычно. Одним из центральных элементов церемонии считается исполнение оркестром трех песен по выбору виновника торжества.

Меркель своим выбором удивила немецкую прессу — ими стали христианский гимн XVIII века «Боже, мы славим Твое имя», песня «Для меня должен идти дождь из красных роз» Хильдегарды Кнеф и «Ты забыл цветную пленку» Нины Хаген, которую называют не иначе как «матерью немецкого панка».

Широкое обсуждение в СМИ и поиск скрытых посылов на прощание вызвала именно последняя композиция 1974 года, записанная и получившая популярность в ГДР. В тексте песни главная героиня упрекает своего парня за то, что он взял в отпуск черно-белую фотопленку вместо цветной.

Ранее пранкеры Вован и Лексус разыграли Ангелу Меркель.