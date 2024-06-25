Стало известно, когда примут закон об индексации пенсий работающим россиянам

Закон об индексации пенсий работающим пенсионерам планируется принять в эту сессию, то есть до сентября, после чего правительство сможет внести в проект бюджета на 2025 год все необходимые параметры. Законопроект примут в скором времени для того, чтобы деньги были заложены уже в федеральном бюджете и в бюджете Фонда социального страхования на следующий год. Об этом «Газете.Ru» рассказала сенатор РФ Ольга Епифанова.

«Дело в том, что в начале июня в ходе ПМЭФ президент России Владимир Путин предложил со следующего года возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам. В России индексация пенсий работающим пенсионерам была приостановлена с 2016 года. Возобновить ее планируется с февраля 2025 года. Норму индексации пенсий работающим пенсионерам можно оценивать с точки зрения социальной справедливости, так как средний размер пенсии у этой категории граждан обычно меньше, чем у неработающих», — отметила сенатор.

По ее словам, при этом для россиян индексация пенсий работающим пенсионерам может привести к увеличению платежеспособного спроса, к решению ряда проблем кадрового голода. Сенатор назвала очень важным то, что индексация простимулирует пожилых граждан к увеличению продолжительности трудовой занятости.

Сенатор добавила, что в настоящее время индексация пенсий работающим пенсионерам предусматривается в мировой практике в самом разном виде, и чаще всего в «недружественных» странах: с ограничениями она действует, например, в Испании, когда годовая зарплата не превышает определенную сумму, а доход не облагается социальным налогом. В Словении индексация работающим пенсионерам применяется, если с дохода не отчисляется социальный налог. При этом без ограничений данный механизм функционирует в Италии, Болгарии, Португалии, Ирландии, Норвегии, Швейцарии, заключила Епифанова.

25 июня Госдума приняла в первом чтении законопроект об индексации пенсий работающим россиянам с 2025 года. Среднее минимальное увеличение пенсии российских пенсионеров после индексации должно составить 1300 руб.

Ранее Госдума поддержала в первом чтении повышение военных пенсий.