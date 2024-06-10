Проект об индексации пенсий работающим пенсионерам могут внести в Госдуму в июне

Проект закона о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам внесут в Государственную думу уже в июне. Об этом рассказал ТАСС заместитель депутат Андрей Исаев.

«Законопроект будет внесен в ближайшее время, мы уже работаем с министерством труда и социальной защиты. Мы постараемся в кратчайшие сроки законопроект подготовить», — прокомментировал новеллу Исаев. «Я думаю, он будет внесен в этом месяце, 100%», — добавил парламентарий.

По его словам, еще идут консультации о полном тексте проекта, в частности, обсуждается, как решать вопрос с пропущенными с 2016 года индексациями пенсий работающих пенсионеров.

По словам Исаева, законотворцы ищут наиболее оптимальное решение в интересах людей. Они ведут соответствующую работу с правительством.

На пленарной сессии Петербургского международного экономического форума президент России Владимир Путин заявил, что с 2025 года в России возобновится индексация пенсий работающим пенсионерам, приостановленная с 1 января 2016 года.

Глава государства призвал Госдуму уже в эту сессию принять соответствующий закон. Как отмечал Исаев, «Единая Россия» направит в правительство свои предложения по возобновлению индексации пенсий работающим пенсионерам.

Ранее Голикова оценила возможность Соцфонда индексировать пенсии работающим.