Игорь Сечин констатировал пересмотр Западом своих «зеленых» целей

Правительства, бизнес и инвесторы западных стран начинают ревизию своего подхода к «зеленой» повестке, которая обходится слишком дорого, рассказал главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин в рамках XXVII Петербургского международного экономического форума.

По его словам, европейцы уже замечают, что «климатическая политика их стран бьет по их же собственному карману, вызывая рост цен на энергоресурсы, недвижимость, транспорт и продукты питания». В результате этого европейский счет за «зеленую» повестку скоро превысит полтриллиона евро, и это далеко не окончательная цифра, рассказал Сечин. По данным Торгово-промышленной палаты Германии, руководство более половины предприятий в Германии негативно относится к энергетическому переходу.

«Отдельные страны ЕС, такие как Германия, Франция, Бельгия, Швеция и другие, уже готовы пересматривать свой подход к выполнению целей так называемого Зеленого пакта Европы. А Всемирный банк в своем недавнем отчете сдвинул сроки достижения целей «зеленого» перехода на десять лет вперед, к 2060 году. Мы уверены, что цели по выбросам будут еще неоднократно пересматриваться», — констатировал глава «Роснефти».

Говоря о представителях крупного бизнеса, Игорь Сечин отметил, что в контексте пересмотра собственного подхода к «зеленой повестке» компания Shell уже отказалась от цели по снижению выбросов на 45% к 2035 году и планирует сократить персонал в подразделениях, занимающихся борьбой с изменением климата.

Кроме того, «зеленый переход» отрицательно сказался на положении британской bp. Ставка компании на лидерство в этой отрасли не сработала, и с момента объявления новой стратегии достижения углеродной нейтральности в 2020 г. котировки акций компании снизились на 3% на фоне роста показателей европейских и американских супермейджоров более чем на 20-60%.

В связи с этим руководство британской компании уже публично заявило, что цель по снижению добычи к 2030 году может быть скорректирована, не исключив возможность проведения дополнительной геологоразведки или приобретения новых запасов нефти и газа. При этом ранее компанией была списана значительная российская ресурсная база.

Глава «Роснефти» отметил, что за год общий долг bp вырос на 12% и по состоянию на конец 1-го квартала 2024 года превысил 64 млрд долларов. Это максимальное значение за последние два года, к тому же превышающее суммарный показатель Exxon и Chevron (62 млрд долларов на двоих). Такая динамика привела к тому, что кредитный рейтинг британской компании опустился до самого низкого среди супермейджоров из-за высокой долговой нагрузки и слабого баланса.

Вместе с тем, по словам Сечина, в «зеленом переходе» разочаровываются и инвесторы. Так, крупнейший оператор финансового рынка и апологет энергетического перехода, компания BlackRock, находит своим инвестициям другое применение, отличное от «зеленых» технологий — в том числе американский ВПК.

«Его вложения только в пять крупнейших компаний оборонной промышленности превышают 20 млрд долларов, первоначально предназначенных для «зеленого» перехода», — заявил Сечин.

Ранее глава «Роснефти» усомнился в надежности поставок альтернативной энергии.