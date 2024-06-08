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Турция и Россия определили дальнейшие шаги по проекту «газового хаба»

Байрактар: Турция и Россия определили дальнейшие шаги по проекту «газового хаба»

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РИА Новости

Министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар заявил, что Москва и Анкара оценили предложенный Россией проект «газового хаба». Об этом сообщает агентство Anadolu.

«Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент России Владимир Путин поставили цель создать в Турции центр торговли природным газом. Мы оценили «дорожную карту» с точки зрения того, что мы сделали, и что мы будем делать впредь в отношении этой цели», — сказал Байрактар.

До этого Байрактар сообщал, что Турция в ближайшие годы рассчитывает превратиться в крупный газовый хаб благодаря расширению инфраструктуры для импорта сжиженного природного газа (СПГ) и диверсификации поставщиков трубопроводного топлива. По его словам, у Турции есть законодательная база для перепродажи сжиженного газа с отправкой танкерами. За последние 8 лет мощности турецких СПГ-терминалов выросли до 160 млн кубометров в год.

Министр напомнил о достигнутых договоренностях на поставки СПГ из США, дополнительных объемов из Азербайджана, а также возможном импорте туркменского газа. «Турецкий поток» он назвал одним из ключевых проектов диверсификации источников трубопроводного топлива.

Ранее страны ЕС сократили закупки СПГ.

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