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Путин сообщил, что регионы до 2030 года получат от бюджета 2,5 трлн рублей

Путин: регионам до 2030 года выдадут кредиты из бюджета на 2,5 трлн рублей

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Объем выдачи инфраструктурных кредитов регионам из федерального бюджета до 2030 года составит 2,5 трлн рублей. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин.

Владимир Путин выступает на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума.

«Газета.Ru» ведет трансляцию мероприятия.

Во время своего выступления президент России предложил возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам со следующего года.

Он призвал Госдуму в эту сессию принять соответствующий закон, который начнет действовать с 1 февраля 2025 года.

До этого глава министерства финансов РФ Антон Силуанов заявил, что ведомство поддержало списание бюджетных кредитов регионов страны, если средства будут направлены на развитие туризма. Минфин также готов изучить и другие предложения по развитию туризма в регионах страны.

Ранее Путин рассказал, в чем Россия обогнала Германию и Японию.

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